بنشماس يسقط في اختبار اللجنة التحضيرية لحزب “البام”

بشكل مخالف لتوقعات تيار عبد الحكيم بنشماس، تمكن سمير كودار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، من انتزاع رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، مطيحا بذلك بمحمد بنحمو، تيار بنشماش/المحرشي.

هذه النتيجة غير المتوقعة، دفعت ببنشماش إلى الانسحاب من أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية مبكرا، بسبب غضبه من عدم قدرة حلفائه على ضمان رئاسة اللجنة التحضيرية التي عادة ما تمهد لترتيبات المؤتمر، خصوصا مناصب القيادة.

العربي المحرشي، رئيس هيئة منتخبي الحزب كان قد تعهد لبنشماس بأن تفرز النتائج فوز مرشحهما، بنحمو، لكن النتيجة النهائية سارت عكس ذلك. وهذه أول خطوة ناجحة لتيار عبد اللطيف وهبي ومحمد حموتي، في صراعهما مع تيار بنشماس والمحارشي المسنود من أمناء عامين سابقين.