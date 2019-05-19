الرئيس العراقى يشدد على ضرورة اعتماد الحوار لتقليل التوتر بالمنطقة

شدد الرئيس العراقى برهم صالح، على ضرورة اعتماد الحوار الإيجابى لتقليل التوتر فى المنطقة.

وذكرت الرئاسة العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الليلة - أن تصريحات صالح جاءت خلال استقباله السفير الإيرانى لدى العراق إيرج مسجدي، حيث بحثا آخر التطورات السياسية على الساحة الإقليمية.

وأضاف البيان أنه جرى التأكيد على ضرورة اعتماد الحوار الإيجابى لتقليل حدة التوتر فى المنطقة وتثبيت الاستقرار فيها.