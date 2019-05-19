ولى العهد السعودى يبحث تطورات الأحداث فى المنطقة مع وزير الخارجية الأمريكى

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

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