شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحذر رعاياها من السفر لإيران والعراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة) حذرت وزارة الخارجية البحرينية أمس (السبت)، من السفر إلى العراق وإيران، وطالبت مواطنيها في البلدين بالعودة فوراً لسلامتهم. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية دعت وزارة الخارجية، كافة المواطنين المتواجدين في إيران والعراق إلى ضرورة المغادرة فوراً، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم. وقال بيان الخارجية البحرينية: أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من إيران والعراق في الوقت الراهن؛ نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

حذرت وزارة الخارجية البحرينية أمس (السبت)، من السفر إلى العراق وإيران، وطالبت مواطنيها في البلدين بالعودة فوراً لسلامتهم. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية دعت وزارة الخارجية، كافة المواطنين المتواجدين في إيران والعراق إلى ضرورة المغادرة فوراً، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم. وقال بيان الخارجية البحرينية: أهابت وزارة خارجية مملكة البحرين بالمواطنين الكرام عدم السفر إلى كل من إيران والعراق في الوقت الراهن؛ نظرا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة، وما تحمله من مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار، مشددة على ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

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