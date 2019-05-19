شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من خطف أجانب.. و«موبيل» تنسحب من البصرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور، رويترز( بغداد)

اعلنت مصادر موثوقة أمس (السبت)، أن شركة إكسون موبيل أجلت جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب «القرنة1» النفطي في العراق إلى دبي. وتم الإخلاء على عدة مراحل في وقت متأخر من مساء أمس الأول وفي وقت مبكر من يوم أمس (السبت) إلى دبي مباشرة أو إلى المخيم الرئيسي لموظفي الشركة الأجانب في محافظة البصرة. وبحسب «رويترز»، أعلنت ثلاثة مصادر وهم موظف في شركة أمن متعاقدة مع إكسون، مسؤول نفط عراقي، وموظف في شركة نفط أجنبية، أن الذين كانوا في المخيم في طريقهم إلى المطار الآن.

في المقابل، أكد مسؤولون عراقيون أن الإنتاج في الحقل لم يتأثر بالإخلاء، وأضافوا أن العمل يسير بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون.

في غضون ذلك، حذرت القوى الأمنية العراقية عددا من الشركات الأجنبية، من معلومات تفيد باحتمال استهداف موظفين أجانب عبر الخطف من قبل مليشيات موالية لإيران. يأتي هذا بعد أيام على تحذير الولايات المتحدة رعاياها في العراق، وطلب السفارة في بغداد من موظفيها غير الأساسيين المغادرة.

من جهته، قال رئيس شركة نفط الجنوب العراقية إحسان عبدالجبار، إن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام حتى يوم أمس. وأضاف أن قرار شركة إكسون موبيل إجلاء موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 النفطي إجراء احترازي ومؤقت، لافتا إلى أن الحقل لا يزال يعمل بكامل طاقته وينتج 440 ألف برميل يوميا.