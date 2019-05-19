الحرس الثوري العقل المدبر لتخريب سفن الفجيرة

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جدة - خالد شويل - رويترز (لندن، أوسلو) كشف تقرير صادر عن شركات تأمين نرويجية اطلعت عليه (رويترز) أن الحرس الثوري الإيراني، العقل المدبر للهجمات الإرهابية على 4 سفن شحن الأحد الماضي قبالة ساحل إمارة الفجيرة في الإمارات العربية. وخلص تقييم سري صدر هذا الأسبوع عن رابطة التأمين من مخاطر الحرب والتي يتعامل معها مالكو السفن النرويجية إلى أن الهجوم نفذته على الأرجح سفينة دفعت بمركبات مسيرة تحت الماء تحمل ما بين 30 و35 كيلوغراما من المتفجرات شديدة التأثير مصممة لتنفجر عند الاصطدام.

كشف تقرير صادر عن شركات تأمين نرويجية اطلعت عليه (رويترز) أن الحرس الثوري الإيراني، العقل المدبر للهجمات الإرهابية على 4 سفن شحن الأحد الماضي قبالة ساحل إمارة الفجيرة في الإمارات العربية. وخلص تقييم سري صدر هذا الأسبوع عن رابطة التأمين من مخاطر الحرب والتي يتعامل معها مالكو السفن النرويجية إلى أن الهجوم نفذته على الأرجح سفينة دفعت بمركبات مسيرة تحت الماء تحمل ما بين 30 و35 كيلوغراما من المتفجرات شديدة التأثير مصممة لتنفجر عند الاصطدام.

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