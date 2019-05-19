شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل صعدة تنحاز للشرعية وتطالب بحسم المعركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

ناشدت قبائل صعدة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ، بسرعة حسم المعركة في المحافظة حتى تتسنى لهم العودة من مخيمات النزوح. وشددوا على ضرورة وقف الإرهاب الحوثي ضد الشباب والنساء الذين لا يزالون في منازلهم وقراهم، منددين في أمسية أقيمت الليلة قبل الماضية بمحافظة مأرب، بالصمت الدولي إزاء الانتهاكات الحوثية التي تمارس ضد المدنيين والزج بهم في السجون السرية والتجنيد الإجباري للأطفال والشباب واستنزاف مواردهم المالية.

وتعهدت القبائل بالعمل صفا واحدا مع الجيش الوطني والشرعية بما يؤدي إلى عودة الدولة بكل مؤسساتها إلى محافظتهم وإنهاء الوجود المسلح للمليشيات ووقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء محافظتهم منذ سنوات، مؤكدين أن الحوثي لا يمثل إلا نفسه ولا يمكن أن يمثل أبناء صعدة.

ودعا محافظ صعدة اللواء هادي طرشان القبائل إلى الوقوف صفا واحدا مع الشرعية والجيش الوطني، مؤكدا أن المعركة مع المليشيات قاب قوسين أو أدنى، خصوصا بعد التقدم الكبير الذي حققه الجيش في كتاف وباقم.

من جهة أخرى، قتل 20 مسلحا من مليشيا الحوثي في مواجهة مع الجيش اليمني في مديرية صرواح (غربي محافظة مأرب) أمس الأول. ووفقا لمصدر عسكري، فإن مسلحي الحوثي لقوا مصرعهم في كمين عند محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان.