شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكري السوداني يؤكد على الخيار الديمقراطي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)

أبدى الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الحاكم، حماسه لإجراء انتخابات ديمقراطية،اليوم (السبت)، في الوقت الذي سعى فيه لتفادي المسؤولية عن العنف الذي وقع في العاصمة الخرطوم الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال حفل إفطار في العاصمة، حضره زعماء قبائل ودبلوماسيين منهم السفير الأمريكي، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وهددت الاشتباكات التي جرت مؤخراً بتعطيل محادثات المجلس العسكري مع المعارضة لأجل انتقال سريع للحكم المدني بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير الشهر الماضي.