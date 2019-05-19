موازنات الوزارات والهيئات أمام اللجان النوعية بمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب عدة اجتماعات على مدار الأسبوع، وذلك لمناقشة موازنات الوزارات والهيئات المختلفة للعام المالي (2019 / 2020).

وتناقش لجنة "الخطة والموازنة" موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

كما تناقش اللجنة موازنة وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وتناقش كذلك موازنة وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وتناقش اللجنة - كذلك - موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وتستكمل اللجنة مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

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كما تناقش موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وتناقش اللجنة موازنة وزارة المالية والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، كما تناقش موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وتنظر اللجنة التعديلات - التي أجرتها وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي - على موازنتها طبقا للبرامج والأداء عن العام المالي 2019 / 2020.

وتعقد لجنة "الدفاع والأمن القومي" اجتماعا لمناقشة ما يخص وزارة الداخلية بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020.

وتناقش لجنة "الشئون الصحية" تقرير الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019 / 2020 لقطاعات الصحة والسكان.

وتعرض اللجنة توصيات مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/ 2020 لقطاعات الصحة والسكان.