موازنات الوزارات والهيئات أمام اللجان النوعية بمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب عدة اجتماعات على مدار الأسبوع، وذلك لمناقشة موازنات الوزارات والهيئات المختلفة للعام المالي (2019 / 2020).
وتناقش لجنة "الخطة والموازنة" موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
كما تناقش اللجنة موازنة وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، وتناقش كذلك موازنة وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
وتناقش اللجنة - كذلك - موازنة وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
وتستكمل اللجنة مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
كما تناقش موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
وتناقش اللجنة موازنة وزارة المالية والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة، كما تناقش موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019 / 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
وتنظر اللجنة التعديلات - التي أجرتها وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي - على موازنتها طبقا للبرامج والأداء عن العام المالي 2019 / 2020.
وتعقد لجنة "الدفاع والأمن القومي" اجتماعا لمناقشة ما يخص وزارة الداخلية بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020.
وتناقش لجنة "الشئون الصحية" تقرير الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019 / 2020 لقطاعات الصحة والسكان.
وتعرض اللجنة توصيات مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/ 2020 لقطاعات الصحة والسكان.
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