بيان عاجل للحكومة بشأن تدني حالة البازارات: تؤثر على السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة، بشأن تدني حالة البازارات السياحية بما يؤثر بالسلب على السياحة.
وقالت النائبة، في بيانها، إن خان الخليل، بمنطقة "حي الحسين"، يعتبر من أهم أسواق القاهرة القديمة، وهو يتمتع بجذب سياحي كبير بالنسبة لزوار القاهرة ومصر بشكل عام، كما يتميز بوجود بازارات ومحلات ومطاعم شعبية، وكثرة أعداد السياح واعتياد سكانه عليهم، إلا أنه أصبح يعاني حالة من الإهمال وضعف التطوير، مما سبب تراجعه في جذب السياح وعدم القدرة على تسويق منتجاته.
وأشارت "يوسف" إلى اندثار الحرف التقليدية والتراثية واختفى العمال والحرفيين الذين يمتهنون الحرف والصناعات اليدوية مثل السجاد والسبح والكريستال وصناعة البردي وصناعة الحلي الذهبية والفضية والتمائم الفرعونية.
ولفتت إلى إغلاق العديد من المحال نظرا لقلة العمل والسرقات التي تعرضت لها.
ونوهت إلى أن اللافت للنظر أن الحكومة تجاهلت تماما الاهتمام ليس بخان الخليلي فقط، وإنما أيضا بالعاملين به، فلم يتفتق ذهنها إلى ضرورة العمل على تدريب كل الأطراف التى تتعامل مع السائح، من اول البائع الى صاحب المحل أو المتجر، أو حتى القائمين على نقل السائحين، أو أن يكون هناك مرشد للسائحين يشرح لهم أهمية المكان، وتاريخه، وقيمته التاريخية والتراثية.
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