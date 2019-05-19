ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان جهود استقرار المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة (د ب أ) تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو. وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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