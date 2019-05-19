9 وفيات و18 مصابا في حادثين مروعين بـ"صحراوي أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون في حادثين منفصلين بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.
البداية بلاغ تلقاه مدير قطاع شرق الجيزة من الخدمات الأمنية بالطريق الصحراوي بوقوع حادثين منفصلين ووجود حالات وفاة ومصابين.
كشفت معاينة الرئد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح أن الحادث الأول أسفر عن مصرع 6 وإصابة 8 آخرين، والثاني نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء انقلاب سيارتين "ميكروباص".
وأوضحت المعاينة، أن سبب الحادثين انفجار إطار السيارتين، ما أدي إلى اختلال عجلة القيادة بيدي السائقين، وانقلاب السيارتين.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى محل الحادثين، وتم نقل جثامين الضحايا والمصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي، وإزالة آثار الحادثين، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.
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