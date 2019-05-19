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تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى قواتها المنتشرة على الحدود مع سوريا

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أرسل الجيش التركي، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وتضمنت التعزيزات العسكرية تتضمن وحدات من القوات الخاصة، انطلقت من عدد من الثكنات العسكرية في عموم تركيا.

وكما وصلت الوحدات  إلى قضاء قيريق خان بولاية هطاي جنوبي البلاد، ونقلت عن مصادر عسكرية أن التعزيزات ستنتقل إلى

وحدات الجيش التركي المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وتعزز تركيا بصورة دائمة مواقعها العسكرية على الحدود مع سوريا، حيث تسيطر في شمالها على مناطق واسعة بمحافظة حلب مع القوات الموالية لها من تنظيم "الجيش السوري الحر"، نتيجة عمليتي "درع الفرات"،

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التي نفذت في 24 أغسطس 2016 ضد "داعش"، و"غصن الزيتون" الجارية منذ 20 يناير من العام 2018 ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

ويأتي إرسال هذه التعزيزات تزامنا مع التصعيد مع "وحدات حماية الشعب" في منطقة تل رفعت، وسبق أن أعلنت تركيا مرارا عزمها القضاء على كل التهديدات لأمنها من أراضي شمال سوريا، وأكدت استعدادها لشن عملية واسعة ثالثة داخل أراضي البلاد.

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