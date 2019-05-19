أردوغان: سنشترك في إنتاج منظومة إس-500 مع روسيا بعد شراء إس-400

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن شراء تركيا منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا اتفاق لا رجعة فيه مضيفا أن بلاده ستشترك أيضا مع موسكو في إنتاج منظومة الدفاع إس-500.
وكان مسؤولون أمريكيون وصفوا شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 بأنه ”إشكالية كبيرة“ قائلين إنه سيهدد أمن مقاتلات إف-35 الأمريكية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
لكن أردوغان قال في لقاء مع طلاب جامعيين في اسطنبول
وقال الرئيس التركي ”إنهم (الأمريكيون) يمررون الكرة في منتصف الملعب الآن، ويعبرون عن بعض الرفض. لكن آجلا أو عاجلا سنتسلم (طائرات) إف-35. امتناع (الولايات المتحدة) عن تسليمها ليس خيارا“.
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