التحالف العربي ينفذ غارات متفرقة على تجمعات وقيادات الحوثي

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، السبت، تجمعات ومواقع للمتمردين الحوثيين شمال مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع، بحسب ما أفاد مراسل قناة روسيا اليوم .

وأوقعت غارات التحالف قلتى وجرحى في صفوف الميليشيات

الإيرانية، في غارات استهدفت تحديدا معسكر "العللة"، حيث تتجمع قوات تابعة للحوثيين.

إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، بإسناد من مقاتلات

التحالف العربي على عدد من القرى التابعة لمديرية مُستبأ، بمحافظة حجة، غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا على ميليشيات الحوثي، وتمكنت من تحرير قرى الحمراء والهَلّة والحضن والحقف وجبل الحضن، جنوب غربي مديرية مستبأ.