الولايات المتحدة تعتذر للعراق

قدمت الولايات المتحدة، اليوم السبت، اعتذارا رسميا للعراق بعد قصف مقاتلاتها بالخطأ عربة عسكرية بمحافظة كركوك، الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل عنصر من الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين.
وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، في بيان، أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، جوي هود، زار اليوم السبت مقرها في بغداد.
وأوضح البيان أن هود قام بهذه
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