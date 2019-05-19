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مقاتلات إف 16 توقظ الصائمين على السحور فى إندونيسيا

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يشارك سلاح الجو الإندونيسي في مهمة غير اعتيادية، وهي إيقاظ الناس للسحور خلال شهر رمضان، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

فعبر حسابه على تويتر في الأسبوع الأول من شهر رمضان، قال سلاح الجو الإندونيسي إنه سيجري تدريباته في عدد من المدن في

جزيرة جاوة في وقت ما قبل الفجر.

وقالت التغريدة: "إن شاء الله، سوف ننفذ التقليد لإيقاظ الناس للسحور باستخدام طائرة مقاتلة"، بحسب موقع جاكرتا بوست.

ونقل موقع صحيفة كومباس المحلية عن المتحدث

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باسم سلاح الجو الكولونيل سوس م. يوريس قوله إن المهمة ليست مجرد الحفاظ على التقاليد، وإنما لدواع تتعلق بالوقت المناسب للتدريب خلال رمضان.

والفجر هو الوقت الأنسب للطلعات الجوية بالنسبة للطيارين المقاتلين، وفقا لخبراء طبيين نصحوا بعدم التدريب بعد الساعة العاشرة صباحًا ، عندما تبدأ مستويات السكر في الدم بالهبوط بسبب الصيام.

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