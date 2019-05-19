رئيس الوزراء اليمني: ماضون بثبات للنصر الكامل بدعم التحالف

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن سقوط انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بات وشيكاً، لافتاً إلى أن الحكومة ماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل على الانقلابيين.

النصر الكامل

وأكد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه، بقائد المنطقة العسكرية الرابعة في بلاده، مقرها عدن، اللواء الركن فضل حسن، أن الحكومة الشرعية وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن ماضية بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث اخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

دحر المتمردين

وأشار المسؤول اليمني إلى أن العمليات العسكرية في شمال محافظة الضالع، بجنوب البلاد تكللت بدحر ميليشيا الحوثي من مدينة قعطبة والمناطق المجاورة لها، مع استمرار تضييق الخناق عليها حتى تحرير جميع المناطق. وشدد على أن مشروع الميليشيات الحوثية وداعميهم يهدف للنيل من أمن واستقرار دول الجوار في الخليج والمنطقة العربية والعالم.

العمليات الميدانية

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ميدانياً، قتل 20 مسلحاً من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنيران الجيش اليمني، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وكشف مصدر عسكري أن عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لقوا مصرعهم في كمين لقوات من الجيش عند محاولتها التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل هيلان، بينما استعادت القوات كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة. من جهة أخرى، أعلن الجيش اليمني استكمال تطهير مدينة قعطبة من جيوب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وفرض سيطرته على عدد من القرى المحيطة بالمدينة، التابعة لمحافظة الضالع في جنوب اليمن.

80 قتيلا

وقال مصدر عسكري يمني، إن «80 من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في العملية التي أطلقها الجيش المسنود من المقاومة الشعبية لتحرير قعطبة».

وأشار المصدر إلى تقدم آخر للجيش في جبهة مريس، وسيطرته على مناطق صامح والدوير غربي مريس بذات المحافظة، وسط فرار لعناصر الميليشيا نحو محافظة إب المجاورة.