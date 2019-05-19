اعتراض 84 من الروهينجا فارين إلى ماليزيا

اعترضت قوات خفر السواحل في بنجلاديش 84 شخصا من اللاجئين الروهينجا أثناء محاولتهم الهروب بحرا في قوارب صيد إلى ماليزيا، في محاولة جديدة من اللاجئين للفرار من المخيمات المكتظة.

وقالت الشرطة في بيكوا، إنّها أوقفت 67 من اللاجئين الروهينجا المقيمين في مخيم كوتوبالونج، أكبر مخيم لاجئين في العالم، بينما كانوا ينتظرون مركب صيد، وتضم قائمة الموقوفين 31 امرأة و15 طفلا.

كما أوقفت قوات خفر السواحل 17 آخرين من اللاجئين الروهينجا وخمسة من المهربين البنغال قبل أن يستقلوا قارب صيد مطاطيا في جزيرة سانت مارتينز الصغيرة في خليج البنغال.

ويعيش أكثر من 720 ألفا من الروهينجا في مخيمات في بنجلاديش بعد طردهم من ولاية راخين في شمال بورما إثر حملة عسكرية عام 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.