الأوروبيون يتوقعّون نهاية اتحادهم خلال 20 عاماً

كشفت دراسة استقصائية أن أكثر من نصف الأوروبيين يعتقدون أنه من المرجح أن ينهار الاتحاد الأوروبي في غضون جيل واحد، على الرغم من الدعم غير المسبوق الذي تلقّاه التكتّل خلال أكثر من ربع قرن.

تفكك الاتحاد الأوروبي

وأشارت الدراسة التي تمت بتكليف من مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أن غالبية الأشخاص في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسلوفاكيا ورومانيا واليونان وجمهورية التشيك وبولندا، يعتقدون أن تفكك الاتحاد الأوروبي خلال مدة تتراوح ما بين 10 أعوام و20 عاماً يعدُّ «احتمالاً واقعياً».

غالبية الفرنسيين

ووفقاً للدراسة يعتقد 58 % من الأشخاص في فرنسا أن من المرجح جداً والمحتمل إلى حد ما، أن ينهار الاتحاد الأوروبي في غضون 20 عاماً، فيما أعرب 66% من الأشخاص في سلوفاكيا عن الاعتقاد ذاته.

وسجّلت الدراسة أن في فرنسا يتخّلف حزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، عن حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة ماري لوبان، وفق استطلاعات الرأي خاصة بالانتخابات الأوروبية المقررة في نهاية الأسبوع القادم.

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استطلاع يوجوف

وكشفت الدراسة أن من بين 14 دولة شملها استطلاع «يوجوف» وهي بلدان تحتّل 80% من مقاعد البرلمان الأوروبي، كانت نسبة الذين أعربوا عن اعتقادهم بشأن تفكك التكتّل، في السويد 44%، وفي الدنمارك 41% وفي إسبانيا 40%.

الأفكار السوداوية

وفسرت الدراسة أن الأفكار «السوداوية» بشأن مستقبل الاتحاد، لوحظ أنها تتملك أولئك الذين يعتزمون الامتناع عن التصويت في الانتخابات الأوروبية المقبلة، إضافة لأولئك الذين ستذهب أصواتهم لصالح للمتطرفين، وهذا الأمر ينسحب على ما يقرب من نصف 46% من مؤيدي حزب التجمع الوطني في فرنسا و41% من مؤيدي حزب البديل في ألمانيا.