قتل شخصان في هجوم مسلح شنته مجموعة يرجح أنها تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي على حقل زلة النفطي جنوب مدينة إجدابيا الليبية. وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية، إن المهاجمين اشتبكوا مع جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالقرب من البوابة الجنوبية لمدينة زلة واقتحموا حقل زلة التابع لشركة زويتينة النفطية واعتقلوا عددا من موظفي الشركة وبعض الحراس. يشار إلى أن منطقة زلة النفطية تحتوي على أكبر حقول النفط الليبية مثل حقل الظهرة وآمال أكبر الحقول المنتجة في ليبيا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم مسلح على حقل نفطي جنوب ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.