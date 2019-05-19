مقتل 5 أطفال في انفجار قنبلة غربي أفغانستان

قتل خمسة أطفال جراء انفجار عبوة ناسفة ملصقة بدراجة نارية في سوق في إقليم هيرات بغرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الحاكم الإقليمي جيلاني فرهاد في تصريح للصحفيين، أمس، إن «20 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث، الذي وقع في مقاطعة أوبا، إلا أنه لم يتم بعد تحديد هدف التفجير».

من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم إقليم ننكرهار عطا الله خوجياني، أن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين أصيبوا، عندما ألقى مجهول قنبلة يدوية على نقطة تفتيش شرطية في مقاطعة كاما بالإقليم.