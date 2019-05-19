"الانتقالي السوداني" يقبض على المتورطين في أحداث فض الاعتصام

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان حميدتي اليوم السبت، ضبط المتورطين في أحداث فض الاعتصام بالقوة التي وقعت الأسبوع الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش ومحيطه وسط الخرطوم.

وبرأ حميدتي قوات الدعم السريع من التورط في هذه الأحداث التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المعتصمين وأفراد من الجيش.

وقال حميدتي في مأدبة إفطار بالخرطوم، إن المجلس العسكري وضع يده على القوات التي نفذت هجوماً بمنطقة الاعتصام في الخرطوم الأسبوع الماضي, وسيتم فضحهم للرأي العام المحلي والعالمي خلال اليوم.

كما أشار إلى أن المتهمين سجلوا اعترافاً قضائياً بالجريمة, بعد أن تم ضبطهم داخل مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش ومحيطه.

وشدد حميدتي على أن الشرطة ستقوم اعتباراً من اليوم بمهامها في حفظ الأمن، مؤكداً على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى وجود فائض بالبنك المركزي بملايين الدولارات.

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وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن في بيان اليوم السبت، استئناف مفاوضاته مع قادة الحركة الاحتجاجية غداً الأحد بالقصر الجمهوري في الخرطوم، وهو ما أكدته قيادات في الاحتجاجات، مشيرة إلى أنها تلقت دعوة رسمية من المجلس للبدء بالمفاوضات.

وجاء في البيان "يعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير غداً الأحد (...) بالقصر الجمهوري".

وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدّماً مهماً منذ الإثنين، إذ تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.

إلا أن المجلس العسكري علّق الأربعاء المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبراً أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا الى إزالتها.