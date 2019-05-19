تركيا تدعم ميليشيات طرابلس بسفينة محمّلة بالأسلحة والآليات العسكرية

في أحدث علامات الدعم التركي للميليشيات الإرهابية في العاصمة الليبية طرابلس، وصلت سفينة محملة بأسلحة وآليات عسكرية إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء سامسون التركي.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الآليات العسكرية لدى إنزالها من سفينة شحن تحمل اسم "أمازون".

وحسب موقع "فيسيلفايندر"، فإن سفينة الشحن التي ترفع علم مولدافيا، وصلت قادمة من مرفأ سامسون في شمال تركيا.

ويأتي هذا التطور في الدعم التركي للميليشيات الإرهابية، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان رفضه للعملية العسكرية التي أطلقها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بهدف تحرير العاصمة طرابلس من الإرهابيين.

واتهم الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في مناسبات عدة كلّ من تركيا وقطر بإرسال السلاح ودعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وأكد أن تركيا تعمد إلى إحضار الإرهابيين من سوريا وتهريبهم إلى ليبيا للمشاركة في القتال.

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وقبل أيام، أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي طائرة من دون طيار تابعة لميليشيات طرابلس، فوق قاعدة الجفرة الجوية، في قلب الصحراء الجنوبية.

ووفق وسائل إعلام ليبية، فإن الطائرة تابعة للكلية الجوية بمصراتة، وهي تركية الصنع، قد أسقطت فور دخولها المجال الجوي ‏لقاعدة الجفرة الجوية بعد منتصف ليل الثلاثاء، حسب ما نقل موقع "مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

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ولم يتم الكشف فيما إذا كانت الطائرة التي تم إسقاطها مزودة بإمكانية القصف أو أنها مخصصة لأغراض الاستطلاع والتصوير‎.