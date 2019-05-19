كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ملك السعودية يدعو لاجتماع طارئ لقادة الخليج بشأن أمر هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأنه "حرصا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة,
وأضاف المصدر أن الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به "مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران" من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، فإن خادم الحرمين يوجه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو 2019 لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".