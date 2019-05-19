حمد الله “يسيطر” على الكرة السعودية.. توج بـ “الحذاء الذهبي” وجائزة أحسن لاعب في الدوري

واصل عبد الرزاق حمد الله، النجم المغربي المحترفي في نادي النصر السعودي، حصد جوائزه الفردية، بعد أن بصم على موسم تاريخي واستثنائي في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن فاز اليوم بجائزتين هامتين، خلال الحفل الذي أقامته رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت.

وتوج النجم المغربي بالحذاء الذهبي، كهداف لهذا الموسم، بعد أن سجل 34 هدفا هذا الموسم، ليكتب اسمه كأكبر هداف في تاريخ الدوري السعودي على الإطلاق، كما توج أيضا بجائزة أحسن لاعب في الدوري السعودي الممتاز، هذا الموسم، متفوقا على كل النجوم المحتفرين في السعودية.

وكان التصويت للفائزين، قد عرف مشاركة 16 مدربا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مع 16 قائد من الدوري نفسه، و16 إعلاميًا، بالإضافة إلى الجماهير، بواقع 25 بالمئة من نسبة التصويت لكل منهم.

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عبد الرزاق حمد الله، كتب إسمه بمداد من ذهب في تاريخ النادي الأصفر، والكرة السعودية، بعد أن توج اليوم رسميا، بلقبين، الأول هو هداف هذا الموسم بـ34 هدفا، والثاني هو الهداف التاريخي على الإطلاق للدوري السعودي.

فقد حطم حمد الله، أول أمس الخميس، في مباراة الباطن، عن الجولة 30 والاخيرة من الدوري السعودي، الرقم القياسي السابق، المسجل باسم السعودي حمزة إدريس والممثل في 33 هدفا، بعد أن أضاف إلى رصيده هدفين اثنين، ليخلد إسمه في تاريخ الدوري السعودي، ويتوج موسمه الاستثنائي، بأفضل طريقة ممكنة.

وقاد الثنائي المغربي، نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، فريق النصر السعودي للتتويج، اليوم الخميس، بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن أنهى الموسم متصدرا للدوري، متقدما على غريمه التقليدي، ومنافسه الأول الهلال.