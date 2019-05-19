الفكاهي الراضي يؤكد وضعه شكاية ضد الشرطي الذي عنفه ويؤكد: الحقوق تنتزع ولا تعطى

أكد الفكاهي، أمين الراضي، اليوم السبت، أنه وضع شكاية لدى المصالح الأمنية ضد الشرطي الذي صوره وهو يعنفه، وبث ذلك مباشرة على صفحته على الفيسبوك التي يتابعها الآلاف.

وقال الفكاهي المغربي، المقيم في فرنسا، والذي حل بالمغرب في رمضان من أجل عروض فكاهية وزيارة عائلته، أن توجه بعد الحادث الذي تعرض له، وخلق موجة استنفار كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مقر الكوميسارية لوضع شكايته ضد الشرطي المذكور، معبرا عن شكره لجميع معجبيه الذين راسلوه للتعبير عن دعمهم له بعد الإعتداء الذي تعرض له، وكذا رجال الشرطة الذين “استقبلوه باحترام حينما حل لديهم لتقديم شكواه، مؤكدا أن والي الأمن استقبله وأبدى تعاطفا معه”، حسب تعبيره في تدوينة نشرها، قبل قليل.

وشارك الراضي متتبعيه صورة مع والدته أثناء وجبة الإفطار، مؤكدا لهم أنه بخير. وخلص: “الحقوق تنتزع ولا تعطى”، مرفقا إياه بتعليق” va dormir va devient réveille toi “.

وكان الكوميدي الشاب قد اتهم شرطيا بالاعتداء عليه، بعد توقيف سيارته بأحد شوارع الدار البيضاء، بعد ظهر اليوم السبت. وتفاعلت مديرية الأمن، بسرعة، مع الايف الذي بثه الفكاهي المغربي، وتابعه الكثيرون، معلنة فتح تحقيق في القضية.

وإثر ذلك أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الفيديو الذي نشره الكوميدي أمين الراضي والذي يوثق اعتداء شرطي عليه بمنطقة أمن البرنوصي.