الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن رسميا نيوم كمطار تجاري

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا، السبت، مطار نيوم كمطار تجاري رسميا.

وأدرج الإياتا مطار نيوم ضمن قائمة البحث في الموقع للتعريف بالمطارات المعتمدة لديه رسميا، بحيث يظهر اسم نيوم كمطار تجاري.

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وفي يناير الماضي شغلت الخطوط الجوية العربية السعودية أول رحلة مستأجرة إلى مطار “نيوم” في شرما، نقلت على متنها 130 موظفاً في مشروع نيوم، حيث تعد الزيارة الرسمية الأولى لهم لعقد لقائهم السنوي الأول على أرض المشروع، بهدف توثيق الروابط بين الموظفين من جهة وتعزيز الانتماء بين الموظفين والمنطقة من جهة أخرى.

ونقلت الخطوط السعودية الموظفين على متن طائرتين تجاريتين من طراز إيرباص (آيه 320)، حيث هبطتا في مطار “نيوم”، الذي يحمل رمز مطار منظمة الطيران المدني الدولي (OENN).