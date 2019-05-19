كشفت تقارير اعلامية عن أن عاصفة غبارية كبيرة ضربت منطقة القصيم في السعودية اليوم السبت، فيما توقعت مصادر وصولها اليوم مساء في ساعات متأخرة إلى العاصمة الرياض.

ونشرت صفحة "هاشتاق السعودية" على تويتر فيديو تظهر فيه عاصفة ترابية (غبارية) في السعودية. ونشرت صفحة "هاشتاق السعودية" على تويتر فيديو تظهر فيه عاصفة ترابية (غبارية) في السعودية. وذكرت الصفحة أن العاصفة الترابية ضربت منطقة القصيم وتتجه إلى الرياض وتوقعت وصولها إلى العاصمة الرياض في ساعات الليل المتأخرة. وكانت عاصفة "الجدارية" الرملية، ضربت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة غبارية تضرب القصيم وتتجو صوب الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.