جي: كوريا الشمالية ترغب في الحوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة، تشو يون جي أن التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أخيرا تشير إلى رغبتها في الحوار، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.

وفي حديثه إلى الصحفيين في سفارة كوريا الجنوبية أمس الأول، قال السفير إنه منذ انهيار القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في العاصمة الفيتنامية، هانوي، يبدو أن كوريا الشمالية تعرب عن استيائها من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لكن ليس لدرجة عبور خط معين.

وأشار إلى الرد الهادئ نوعا ما لواشنطن على التجارب الصاروخية الكورية الشمالية، قائلا إن الولايات المتحدة تريد من النظام أن يعود لطاولة الحوار وتريد كوريا الجنوبية الشيء نفسه.