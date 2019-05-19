مستشار ترمب: فوز الشعبويين في أوروبا يخدمنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال ستيف بانون مستشار الشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه إذا ما تمكن الشعبويون من الفوز بأكثر من 30 % من أصوات الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى هذا الشهر، فإن ذلك سيعطي دفعة لجهود إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي لفترة رئاسية ثانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية.

ونقلت بلومبيرج عن بانون قوله في مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية إن نتيجة هذه الانتخابات ستكون حاسمة بشكل خاص في فرنسا، حيث سينظر إلى الانتخابات البرلمانية على أنها استفتاء على الرئيس إيمانويل ماكرون و»رؤيته لأوروبا». ويقدم بانون نفسه على أنه مستشار غير رسمي للأحزاب الشعبوية، وكان قد قضى الأشهر الأخيرة في أوروبا في محاولة لبناء ائتلاف قومي.