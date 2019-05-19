ساندرز يرشح نفسه لرئاسة أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

دشن السيناتور الأمريكي، برني ساندرز حملة في مختلف أنحاء الولايات الأمريكية الجنوبية، وذلك في مسعى للترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2020، معتمدا على الحماس لمقترحاته الخاصة بقضايا مثل الرعاية الصحية، للفوز بدعم الناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي.

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وكان ساندرز فشل في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض انتخابات الرئاسة عام 2016، ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن ساندرز قوله أمس أمام حشد كان يهتف له في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا «فيما يتعلق بقضية رئيسية تلو الأخرى، فإن الأفكار التي كانت تبدو قبل أربع سنوات راديكالية ومتطرفة، هي الآن الأفكار التي تؤيدها أغلبية ساحقة من الشعب الأمريكي».

وأشار في ذلك إلى دعمه لحد أدنى للأجور وهو 15 دولارا في الساعة، والرعاية الطبية للجميع، وكليات بدون رسوم دراسية، وإصلاح نظام العدالة الجنائية وتجريم الماريجوانا.

وقال إن المحاربة من أجل العدالة تشمل «إنهاء العنصرية المؤسسية» التي أسفرت عن صراعات بالنسبة لأسر السود في مختلف أنحاء البلاد.