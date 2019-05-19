مصرع 20 حوثيا.. وإرهابي دولي في قبضة الجيش اليمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن الجيش الوطني في مدينة تعز أمس إلقاء القبض على أخطر مطلوب دولي في المحافظة، وقال ناطق المحور العقيد عبدالباسط البحر في منشور على صفحته بالفيس بوك إن الجيش تمكن من القبض على أبوالوليد الوافي أخطر المطلوبين أمنيا ودوليا. يشار إلى أن أبوالوليد من ضمن الذين صنفتهم الخزانة الأمريكية كأبرز قادة الإرهاب وداعش في اليمن.

وتعرضت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لضربات موجعة في جبهات الضالع جنوبا عقب تحرير مدينة قعطبة، وأفشلت القوات اليمنية المشتركة محاولات تسللها في جبهة العباري المحاذية لمدينة قعطبة غرب الضالع، ولقي 8 مسلحين مصرعهم في المواجهات.

وتمكنت القوات اليمنية المشتركة من فتح الطريق العام الرابط بين قعطبة ومريس بعد تحرير مدينة قعطبة بالكامل، كما حررت مناطق العباري والريبي والحازة وقردح، إضافة إلى قرى جوس الجمال وحبيل السلامة ومعزوب عامر والأبحور والخط الدائري غرب قطعبة.

وأكد موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش الوطني أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما عنيفا على مواقع الجيش في جبل هيلان بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، وتمكن من صد هجوم الحوثيين بعد اشتباكات استمرت لساعات، مؤكدا نصب كمين للحوثيين أدى لمقتل 20 مسلحا منهم.

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ولقي ستة من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع عسكرية بمدينة الحديدة، وأكد موقع سبتمبر نت أن الجيش تمكن من إحباط محاولة التسلل التي كانت تستهدف مواقع تمركزه شرق المدينة. وتواصل الميليشيات قصف الأحياء السكنية ومواقع الجيش في الحديدة في خرق واضح للهدنة الأممية، وأكد مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مواقع الجيش بالحديدة بعد لعبتها بما يسمى الانسحاب من الموانئ بشكل أحادي.

وفي السياق وصف سفير اليمن لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد نعمان «ما يحدث في الحديدة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية بأنها لعبة كبيرة غير مقبولة، فالحوثيون سلموا الموانئ لأنفسهم تحت سمع وبصر الأمم المتحدة للأسف»، وقال الدكتور ياسين خلال الندوة التي نظمها المركز الملكي للدفاع والأمن (روسي) في لندن بحضور وزير الإعلام معمر الإرياني إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل شكلت أسس بناء الدولة الوطنية التي توافق عليها اليمنيون بعد عقود من الاختلاف وجولات عديدة من الصراعات.

وأكد أن ميليشيات الحوثي الانقلابية كانت تبيت النية للانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكانت إيران تهرب السلاح للحوثيين خلال فترة الحوار الوطني.

مشاهدات يمنية