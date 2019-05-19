مقطع فيديو يطيح بنائب المستشار النمساوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيينا

قدم نائب المستشار النمساوي وزعيم اليمين المتطرف هانز كريستيان شتراخه استقالته في أعقاب نشر مقطع فيديو سري، يعرض فيه تعاقدات حكومية مقابل الحصول على دعم سياسي. وأضاف شتراخه أنه قدم استقالته للمستشار النمساوي، زباستيان كورتس أمس، للحيلولة دون انهيار الائتلاف الحاكم بين حزب الشعب المحافظ بزعامة كورتس، وحزب الحرية «يمين متطرف» بزعامة شتراخه.

وعلى الرغم من أنه أصر على أنه لم ينتهك أي قوانين، أقر شتراخه بتورطه في «عمل محرج للغاية، تحت تأثير الكحول»، حيث ظهر في مقطع فيديو يعرض فيه تعاقدات بشأن البنية التحتية على امرأة تظاهرت بأنها من أثرياء روسيا، خلال لقاء في جزيرة ابيزا في يوليو 2017 . واعتذر شتراخه لزوجته وأنصاره، بسبب ما وصفه بأنه «سلوك تحت تأثير الكحول» إلى حد ما، كان يقصد به التأثير على المرأة الجذابة» التي تظاهرت بأنها من الأثرياء، خلال لقاء استمر ست ساعات، وأضاف «كنت أتصرف مثل المراهق». وألقى شتراخه باللوم على «الشبكات الإجرامية» قائلا: إن الحادث كان «هجوما سياسيا مستهدفا» على الحكومة اليمينية النمساوية.