الجيش السوداني يحبط محاولة انقلاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما تستأنف المفاوضات اليوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، كشفت وسائل إعلام سودانية عن إحباط محاولة انقلابية جرت في الساعات الأولى من صباح أمس.

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وذكر موقع «النيلين» الإخباري السوداني على موقعه الالكتروني أمس أن محاولة الانقلاب دبرت بواسطة ضباط تمت إحالتهم إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية.

وكان المجلس العسكري الانتقالي أصدر قرارا بإعفاء عدد من قادة الشرطة في أكبر حركة إعفاءات تشهدها تلك المؤسسة الأمنية، وعلق المجلس العسكري المباحثات مع «قوى الحرية والتغيير»، قبل أن يتم الإعلان عن استئنافها اليوم.

وأفاد مسؤول طبي سوداني بمقتل شخص وإصابة 30 آخرين في أحداث عنف بالمقر الرئيس للبعثة المشتركة المكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بالسودان.