سلال رمضانية من السعودية إلى بنجلاديش والصومال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وصلت السلال الرمضانية السعودية إلى عدد كبير من دول العالم، وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الصومال، حيث جرى توزيع 150 سلة غذائية في مدينة جوهر بإقليم شبيلي الوسطى في الصومال.

ونفذ المركز تنفيذ مشروع إفطار صائم لأهالي منطقة شندنيف في بنجلاديش، حيث جرى توزيع 1,000 سلة غذائية مكونة من المواد الأساسية كالأرز والعدس والسكر وزيت الطعام والملح تزن السلة الواحدة 25 كجم.

وأعرب المستفيدون عن سعادتهم بما قدمته المملكة العربية السعودية من عون غذائي لهم من خلال المركز، داعين الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية وأن يحفظ مملكة الإنسانية من كل سوء.

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يذكر أنه سيجري توزيع نحو 30,000 سلة غذائية من خلال عدد من البرامج في رمضان المبارك، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين ريال سعودي يستفيد منها 120 ألف فرد في بنجلاديش.

ووزع المركز وجبات الإفطار الرمضانية الجاهزة في مدينة طرابلس اللبنانية وضواحيها، حيث جرى تقديم وجبات لـ 250 صائما ضمن برنامج القرية الرمضانية لعام 1440 في مدينة طرابلس، كما وزع سلالا غذائية على الأسر الأشد فقرا واللاجئين السوريين في لبنان، وجرى توزيع 492 سلة غذائية رمضانية للبنانيين الأشد فقرا وللنازحين السوريين في بلدة سعد نايل بمحافظة البقاع اللبنانية، وذلك ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 33 محطة وزع خلالها أكثر من 21 ألف سلة رمضانية.

وفي اليمن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية للمصابين والجرحى في عدن، كما وزع 2,950 كرتون تمر على النازحين والمتضررين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، يستفيد منها 17,700 فرد، ووزع 1,632 وجبة إفطار جاهزة للمرضى في المستشفيات وعابري السبيل وعمال الخدمات في محافظة مأرب.