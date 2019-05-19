السيسي: مصر ستقف مع السعودية ضد أي تهديدات تواجه أمننا العربي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق بين مصر والسعودية من أجل مواجهة كل التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين في جميع المجالات.

ولفت الرئيس السيسي خلال استقباله أمس سفير السعودية في مصر أسامة نقلي، إلى تضامن مصر مع السعودية حكومة وشعبا في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجه عام.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر السفير بسام راضي، بأن السفير السعودي نقل إلى الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، كما سلم الرئيس الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية مايو الحالي بمكة المكرمة.

ونقل السفير السعودي تقدير السعودية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة إزاء إدانة الاستهداف الذي طال أخيرا محطتي ضخ للبترول بمنطقة الرياض.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا تضامن مصر مع السعودية حكومة وشعبا في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجه عام.