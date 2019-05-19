تحقيقات في وفاة خادمة فلبينية بالكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

أكدت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت مريم العقيل أمس حرص بلادها على حماية حقوق العمالة الوافدة لديها بشكل عام، والعمالة المنزلية بشكل خاص، ولا تسمح بأي انتهاك لحقوق أي عامل وافد في البلاد.

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات وزير العمل الفلبيني سلفستر بيللو التي أعلن فيها إمكانية فرض بلاده حظرا على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت في أعقاب وفاة خادمة فلبينية في الكويت.

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وقالت العقيل إن التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل حادث الوفاة، ومعاقبة أي معتد إن ثبت وجود اعتداء، مشيرة إلى أنه بين حين وآخر قد تحدث بعض الحوادث التي يذهب ضحيتها أي عامل وافد، لكنها حالات فردية لا تعد مقياسا أو تقييما لمدى حرص دولة الكويت على رعاية وحماية العمالة الوافدة بها.

وأكدت العقيل أن الكويت بلد مؤسسات وأن القضاء الكويتي النزيه هو الملاذ الآمن للمواطنين والمقيمين، قائلة «كلنا ثقة بأن القضاء الكويتي سيعيد الحقوق لأصحابها»، وأشارت إلى أن دولة الكويت تحتضن مئات الآلاف من العمالة الوافدة لكونها من أكثر الدول جذبا للعمالة، نظرا لما تتمتع به العمالة من حرية وعمل آمن وحماية لحقوقها.

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