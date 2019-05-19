كتب عماد ماهر أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل صادق، وأن مصر على مدى تاريخها لم تشهد رئيسا مثله. وقال البابا تواضروس الثانى - خلال لقائه مع مجموعة من الأقباط بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية في إطار رحلته الرعوية الحالية والتي بدأت السبت الماضى - إن الكنائس القبطية الأرثوذكسية بخير. وأضاف البابا تواضروس أنه على الإنسان أن يأخذ ما هو مفيد من المجتمع وأن يأخذ ما يناسبه وإلا إذا أخذ كل شيء سيتحول إلى الإنسان إلى "بيلياتشو"، وتابع قائلا، عليكم أن...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس: السيسي رجل صادق ومصر لم تشهد رئيسًا مثله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.