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الملك سلمان يدعو لعقد قمتين عربية وخليجية طارئتين 30 مايو

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كتب أحمد علاء

أعلن مصدر مسئول في وزارة الخارجية مساء اليوم السبت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يدعو دول والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه بأنه حرصا من الملك سلمان بن عبدالعزيز على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأنه في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به...

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