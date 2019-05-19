البابا: الصحافي الحر هو الصحافي المتواضع

شدد ​البابا فرنسيس​ خلال استقباله وفدا من الصحافيين في ​الفاتيكان​، على ضرورة التمسك بالتواضع خلال عملهم، وعدم نشر ​الأخبار​ التي لم يتم التحقق منها بشكل كاف. وقال في كلمته أمام وفد من جمعية ​الصحافة​ الأجنبية في أيطاليا "إن الصحافي المتواضع هو صحافي حر، حر من أية تأثيرات، حر من الأحكام المسبقة، ولذا فهو شجاع".

وأضاف البابا وفق ما نقل عنه موقع "فاتيكان نيوز" الرسمي في صفحته العربية ، ان "عليكم أنتم الصحافيون أن تأخذوا بعين الاعتبار قوة الأداة التي تملكونها وتقاوموا نشر أخبار لم يتم التحقق منها بشكل كاف" مشيرا الى ان "التواضع يجعلنا نقترب من الواقع ومن الآخرين بموقف التفهم، الصحافي المتواضع يسعى ليعرف الوقائع بشكل صحيح وتام قبل أن يرويها ويحللها". واكّد ان " تواضع عدم معرفة كل شيء هو الذي يحرك البحث، أما ادعاء المعرفة فهو الذي يعيقه".

وختم البابا فرنسيس بالاشارة الى أن على الصحافيين "أن يكونوا مدركين أنهم ومن خلال مقالة أو تغريدة أو نقل مباشر يمكنهم أن يفعلوا الخير ولكن أيضا إن لم يكونوا متنبهين يمكنهم أن يسببوا الشر للقريب وأحيانا لجماعات بأسرها".