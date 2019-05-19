أصدرت السفارة الأميركية في إندونيسيا تحذيرًا أمنيًا قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في حين ألقت السلطات الإندونيسية القبض على 30 شخصًا يشتبه بأنهم متشددون وتقول الشرطة إن بعضهم يمكنه تفجير قنابل باستخدام شبكات لاسلكية.
ونصحت السفارة المواطنين الأميركيين بالابتعاد عن المناطق التي قد تشهد احتجاجات ضخمة في جاكرتا وفي مدن أخرى منها سورابايا في جاوة الشرقية وميدان في سومطرة الشمالية. ولفتت السلطات الإندونيسية إلى أنها تشدد إجراءات الأمن قبيل يوم 22 أيار موعد إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات التي أجريت في الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا في إندونيسيا تصدر تحذيرا أمنيا قبل إعلان نتيجة الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.