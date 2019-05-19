سفارة أميركا في إندونيسيا تصدر تحذيرا أمنيا قبل إعلان نتيجة الانتخابات

أصدرت ​السفارة الأميركية​ في ​إندونيسيا​ تحذيرًا أمنيًا قبيل إعلان نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ في حين ألقت السلطات الإندونيسية القبض على 30 شخصًا يشتبه بأنهم متشددون وتقول ​الشرطة​ إن بعضهم يمكنه ​تفجير​ قنابل باستخدام شبكات لاسلكية.

ونصحت السفارة المواطنين الأميركيين بالابتعاد عن المناطق التي قد تشهد ​احتجاجات​ ضخمة في ​جاكرتا​ وفي مدن أخرى منها سورابايا في جاوة الشرقية وميدان في ​سومطرة​ الشمالية. ولفتت السلطات الإندونيسية إلى أنها تشدد إجراءات ​الأمن​ قبيل يوم 22 أيار موعد إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات التي أجريت في الشهر الماضي.