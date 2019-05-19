الحرس الثوري: الأميركيون يواجهون نطاقًا واسعًا من الأخطار التي لا يعرفونها

لفت قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي ​حسين سلامي​ إلى أن بلاده تخوض حربًا استخباراتية كاملة مع ​الولايات المتحدة​ وأعداء إيران، مشيرًا إلى أن هذه الحرب مزيجٌ من الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية والعسكرية والدبلوماسية والخوف والترهيب.

ورأى سلامي أن "الولايات المتحدة أشبه ببرجي التجارة العالميين، تنهار بضربة واحدة مفاجئة"، مضيفًا أن "الأميركيين يواجهون نطاقًا واسعًا من الأخطار التي لا يعرفونها".