أردوغان: سيتم إحباط مناورات الغرب الاقتصادية بعد انتخابات اسطنبول

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "الغرب يمارس ضغوطًا على ​الليرة التركية​ والتضخم وأسعار الفائدة لكن هذه المناورات سيتم إحباطها بعد إعادة انتخابات بلدية ​اسطنبول​ المقررة في 23 حزيران المقبل".

وكانت لجنة ​الانتخابات​ التركية أمرت بإعادة الانتخابات التي جرت في آذار الماضي والتي فاز بها مرشح المعارضة الرئيسي في خسارة صادمة لحزب أردوغان في إزمير واسطنبول و​أنقرة​.

يذكر أن ​حزب العدالة والتنمية​ فقد سيطرته على أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2001، والخسارة الأكبر على الإطلاق في اسطنبول التي كان إردوغان رئيس بلديتها قبل توليه رئاسة الوزراء ثم الرئاسة. وهُزم الحزب كذلك في إزمير، ما يعني أنه خسر المدن الثلاث الكبرى.