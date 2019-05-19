أردوغان: سنشترك في إنتاج منظومة إس-500 مع روسيا بعد شراء إس-400

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "شراء ​تركيا​ ​منظومة​ إس-400 الدفاعية من ​روسيا​ اتفاق لا رجعة فيه"، مضيفًا أن بلاده "ستشترك أيضًا مع ​موسكو​ في إنتاج منظومة الدفاع إس-500".

وكان مسؤولون أميركيون قد وصفوا شراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 بأنه إشكالية كبيرة"، مشيرين إلى أنه "سيهدد أمن مقاتلات إف-35 الأميركية التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الأميركيين يمررون الكرة في منتصف الملعب الآن، ويعبرون عن بعض الرفض. لكن آجلًا أو عاجلًا سنتسلم طائرات إف-35. امتناع ​الولايات المتحدة​ عن تسليمها ليس خيارًا".