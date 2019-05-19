نقابة المعلمين: لا يمكن للأسمر ان يؤتمن بعد اليوم على حقوق العمال والموظفين

استنكرت نقابة المعلمين في لبنان، في بيان، ما صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من "كلام سخيف ومبتذل طال الراحل الكبير البطريرك صفير وما يمثله على الصعيد المسيحي والوطني"، وأسفت لـ"الدرك الذي وصل اليه بخطابه الذي لا يعبّر سوى عن قلة مسؤولية وإدراك" وسألت: "كيف يمكن ان يؤتمن بعد اليوم على حقوق العمال والموظفين؟".
وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير، باستهزاء.
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