طنجة.. حادثة سير مآساوية تودي بحياة شاب وإصابة 3 أصدقائه -فيديو

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم السبت، بطنجة، وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير خطيرة وقعت بطريق أشقار.

وكشفت مصادر من عين المكان لـ”اليوم 24″ أن الضحية، ابن مدينة تطوان كان رفقة أصدقائه في جولة سياحية على متن الدراجات النارية، إذ تسببت السرعة الزائدة لإحدى السيارات في إرباك الدراج وحاول تجنبها، قبل أن يصطدم بالأخرى.

وأفاد مصدر طبي من مستشفى محمد الخامس، للموقع أن الضحية فارق الحياة مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى فيما أصيب أحد رفاقه بجروح على مستوى ركبتيه بينما حالة الدراجين الآخرين مستقرة.