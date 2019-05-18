لقي شخص مصرعه، مساء اليوم السبت، بطنجة، وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير خطيرة وقعت بطريق أشقار.
وكشفت مصادر من عين المكان لـ”اليوم 24″ أن الضحية، ابن مدينة تطوان كان رفقة أصدقائه في جولة سياحية على متن الدراجات النارية، إذ تسببت السرعة الزائدة لإحدى السيارات في إرباك الدراج وحاول تجنبها، قبل أن يصطدم بالأخرى.
وأفاد مصدر طبي من مستشفى محمد الخامس، للموقع أن الضحية فارق الحياة مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى فيما أصيب أحد رفاقه بجروح على مستوى ركبتيه بينما حالة الدراجين الآخرين مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. حادثة سير مآساوية تودي بحياة شاب وإصابة 3 أصدقائه -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.