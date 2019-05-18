طبول الحرب تدق في الخليج.. الملك سلمان يدعو إلى قمتين عاجلتين بمكة

دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قمتين، خليحية وعربية في الـ30 من ماي الجاري بمكة المكرمة، بحسب ما صرحت به وزارة الخارجية السعودية.
وأوضحت الوزارة أن القمة ستبحث ما قامت به ميليشيا الحوثي من هجوم على محطتين للنفط في المملكة ، كما ستبحث القمة أيضا تداعيات الهجوم على سفن تجارية بالقرب من المياة الاقليمية لدولة الإمارات.
ويأتي ذلك في وقت تشهد المنطقة دق طبول حرب محتملة ضد النظام الإيراني الذي اتهمته السعودية بالمسؤولية غير المباشرة عن الهجمات الأخيرة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، قوله أن الدعوة جاءت “حرصاً من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية”.
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