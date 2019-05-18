طبول الحرب تدق في الخليج.. الملك سلمان يدعو إلى قمتين عاجلتين بمكة

دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قمتين، خليحية وعربية في الـ30 من ماي الجاري بمكة المكرمة، بحسب ما صرحت به وزارة الخارجية السعودية.

وأوضحت الوزارة أن القمة ستبحث ما قامت به ميليشيا الحوثي من هجوم على محطتين للنفط في المملكة ، كما ستبحث القمة أيضا تداعيات الهجوم على سفن تجارية بالقرب من المياة الاقليمية لدولة الإمارات.

ويأتي ذلك في وقت تشهد المنطقة دق طبول حرب محتملة ضد النظام الإيراني الذي اتهمته السعودية بالمسؤولية غير المباشرة عن الهجمات الأخيرة.