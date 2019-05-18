كريستيانو رونالدو يودع أليغري برسالة مؤثرة

بعث البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي رسالة وداعية مؤثرة لمدرب الفريق الراحل، ماسيميليانو أليغري، الذي سيغادر الفريق مع نهاية هذا الموسم، بعد 5 سنوات قضاها رفقة الفريق الأحمر.

وكتب “الدون” رسالة وداعية مؤثرة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” قال فيها: ” شكرا لك ميستر اليغري، لقد كانت سنة استثنائية، لقد قضيت معك موسما واحدا، ولكنك مدرب ورجل عظيم، كان من دواعي سروري الاشتغال معك”.

وكان نادي يوفنتوس الإيطالي، قد أعلن، أمس الجمعة، رسميا، رحيل مدربه ماسيميليانو أليغري، مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد سنوات من إشرافه على النادي، نجح معه في التتويج بالعديد من الألقاب المحلية، وعجز عن قيادته لتتويج بلقب دوري أبطال أروبا.

وأكد نادي “السيدة العجوز” على حسابه الرسمي على الأنترنيت، بأن رحلة أليغري مع الفريق قد وصلت لمحطتها الاخيرة، ولن يكون مدربا لزملاء كريتسانو رونالدو، ابتداء من الصيف المقبل.

وقاد أليغري، الذي تعاقد مع “اليوفي” سنة 2014 خلفا لأنطونيو كونتي، قد الفريق للتتويج بالدوري المحلي في آخر خمس مواسم متتالية، كما أنه توج أيضا بكأس إيطاليا في 4 مناسبات، غير أنه فشل في تحقيق اللقب الأروبي، بعد أن خرج من دور الربع هذا الموسم، على يد أجاكس الهولندي.