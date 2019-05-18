فاجعة.. غرق 3 أطفال بـ”ضاية” بالبرنوصي قبل الإفطار

تعرض 3 أطفال قاصرين، للغرق قبيل الإفطار من مساء اليوم السبت، بإحدى المناطق التابعة لعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء.
وعلم “اليوم 24” من مصادر محلية أن الأطفال الثلاثة تعرضوا للغرق في ظروف لازالت غير معروفة حيث كانو يلعبون قرب ضاية تقع بدوار أهل الغلام قبل الحادث.
وجرى انتشال الأطفال الثلاثة الذين توفي أحدهم فيما لازال الآخران في وضعية صحية حرجة، وتم توجيههم إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي.
الحادثة التي وقعت حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم، استنفرت مختلف السلطات المحلية بسيدي البرنوصي التي توجهت لمكان الغرق، حيث يجري البحث عن أطفال آخرين يعتقد أنهم كانوا مرافقين للضحايا.
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